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زارا تأسف لحدوث سوء فهم بعد جلسة تصوير أثارت دعوات لمقاطعتها

12/12/2023 6:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت شركة زارا للأزياء اليوم الثلاثاء إنها تأسف "لسوء الفهم" الذي أثارته حملة إعلانية ظهرت فيها عارضون بأطراف مفقودة وتماثيل ملفوفة باللون الأبيض، مما أثار دعوات للمقاطعة أطلقها نشطاء في مواقع التواصل.

وقالت زارا في منشور عبر حسابها على موقع إنستجرام "لسوء الحظ، شعر بعض العملاء بالانزعاج من هذه الصور، التي تمت إزالتها الآن، ورأوا فيها شيئا بعيدا عن المقصود عندما تم إنتاجها".

وأضافت: "تأسف زارا لسوء الفهم هذا ونجدد تأكيد احترامنا العميق للجميع". وتم حذف 6 منشورات تخص الحملة من صفحة زارا على إنستجرام.

وقالت زارا عند إطلاق المجموعة في السابع من ديسمبر إنها مستوحاة من الحياكة الرجالية في قرون ماضية.

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