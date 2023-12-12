زارا تأسف لحدوث سوء فهم بعد جلسة تصوير أثارت دعوات لمقاطعتها

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت شركة زارا للأزياء اليوم الثلاثاء إنها تأسف "لسوء الفهم" الذي أثارته حملة إعلانية ظهرت فيها عارضون بأطراف مفقودة وتماثيل ملفوفة باللون الأبيض، مما أثار دعوات للمقاطعة أطلقها نشطاء في مواقع التواصل.
وقالت زارا في منشور عبر حسابها على موقع إنستجرام "لسوء الحظ، شعر بعض العملاء بالانزعاج من هذه الصور، التي تمت إزالتها الآن، ورأوا فيها شيئا بعيدا عن المقصود عندما تم إنتاجها".
وأضافت: "تأسف زارا لسوء الفهم هذا ونجدد تأكيد احترامنا العميق للجميع". وتم حذف 6 منشورات تخص الحملة من صفحة زارا على إنستجرام.
وقالت زارا عند إطلاق المجموعة في السابع من ديسمبر إنها مستوحاة من الحياكة الرجالية في قرون ماضية.
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