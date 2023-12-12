مباني «دبي المالي العالمي» تحصل على شهادات الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة

حصلت مجموعة المباني التابعة لمركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، على 15 شهادة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «LEED» الصادرة عن المجلس الأمريكي للمباني الخضراء، وهو ما يشكل إنجازاً لافتاً يعكس التزام المركز الراسخ بمعايير الاستدامة وتطبيق الممارسات البيئية المسؤولة.

وحصل مبنى البوابة الشهير الذي يعتبر بوابة مركز دبي المالي العالمي والمكون من 15 طابقاً على التصنيف البلاتيني للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «LEED»، والذي يعد أعلى تصنيف ضمن إطار اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة، وذلك لاعتماد المبنى العديد من الاستراتيجيات المستدامة واستيفائه لكل المعايير اللازمة، بما في ذلك تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وإدارة النفايات، والنقل، والتجربة الإنسانية. كما حصل 14 مبنى آخر من مباني المركز، بما فيها مبنى «إنوفيشن وَن»، على التصنيف الذهبي (LEED Gold) لتميزه في اعتماد ممارسات الأبنية الخضراء.

ويعد هذا الإنجاز المتميز دليلاً على الالتزام الحقيقي والجهود المتواصلة التي يبذلها مركز دبي المالي العالمي في تبني أفضل الممارسات المسؤولة والمعايير المستدامة التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، للحد من انبعاثات الكربون، وفي إطار تفعيل مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

15 مبنى

وقال بيتر تمبلتون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)، ومعهد شهادات المباني الخضراء، وشركة آرك سكورو: «يسرنا الاحتفاء بمنح 15 مبنى من مباني مركز دبي المالي العالمي شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، مقدماً خير مثال على تقدمنا المتواصل والعمل الرائع الجاري على مستوى العالم لدعم تحقيق أهدافنا المشتركة في الحد من انبعاثات الكربون، وفي إطار تحقيق أهداف اتفاق باريس. كما تعد هذه الشهادة مثالاً واقعياً لهذا الالتزام هنا من قلب دبي، على ما يمكن تحقيقه عند التزام مؤسسات على هذا القدر من التأثير والمكانة كمركز دبي المالي العالمي، بتحقيق معايير البيئة والاستدامة».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يأتي حصولنا على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) تأكيداً لالتزامنا بمواصلة تعزيز كفاءة بنيتنا التحتية عالمية المستوى ومجتمعنا الحضري. لنكون مثالاً عالمياً يحتذى به، ولتقديم قيمة ملموسة وتحقيق فارق حقيقي في إطار ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً مستداماً ورائداً في المنطقة. وتماشياً مع أهداف استراتيجية الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، والتزامات مؤتمر الأطراف COP28، واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، يؤكد حصولنا على هذا الكم من شهادات LEED، التزام مركز دبي المالي العالمي بخلق بيئة ومباني مستدامة تعود بالمنفعة على المستأجرين والعملاء الداعمين للنهج الابتكاري، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بمستقبل المباني والاستدامة».

استراتيجيات

ولتحقيق تطلعاته في مجال الاستدامة، نفذ مركز دبي المالي العالمي سلسلة من الاستراتيجيات والحلول التكنولوجية العملية والقابلة للقياس لتحسين وتعزيز تصاميم المباني، وعمليات البناء، والعمليات التشغيلية والصيانة عبر مجموعة المباني الخاصة به. وساهم دمج أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المبتكرة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، بالتوازي مع إجراء عمليات تدقيق منتظمة لتحديد مكامن الضعف في استهلاك الطاقة ومعالجتها. كما قام المركز بتحديث حلول الإنارة التقليدية باستخدام تقنية LED وأنظمة التحكم الأخرى الموفرة للطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الاستثمارات في تركيبات المياه منخفضة التدفق، وأنظمة الري الفعالة، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المناظر الطبيعية، إلى تحقيق تحسينات كبيرة على صعيد ترشيد استهلاك المياه، بينما ساعدت برامج إعادة التدوير الشاملة في تقليل النفايات. ولتحسين المستوى الصحي للمقيمين في مباني المركز وتعزيز جودته، تقوم هذه المباني بمراقبة جودة الهواء الداخلي ومعالجتها بشكل دوري. كما ساهم اتخاذ العديد من تدابير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في جميع أنحاء المركز في تحقيق وفورات سنوية متوسطة تبلغ 10.5 ملايين كيلوواط/ساعة من الطاقة و39.7 مليون جالون من المياه.

استدامة

وقال خالد بوشناق، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات إدارة الطاقة: «نهنئ مركز دبي المالي العالمي بمناسبة حصوله على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) عن كامل محفظته من المباني. إذ ساهمت خبراتنا الاستشارية ودعمنا للمركز في تقييم أدائه البيئي في مجالات الطاقة والمياه والنفايات والنقل والتجربة البشرية، في تعزيز رحلته نحو تحقيق المزيد من الاستدامة. ويؤكد تعاوننا العميق مع فريق المركز على التزامنا المشترك تجاه رعاية البيئة وتبني ممارسات البناء المسؤولة سعياً لبناء مستقبل أكثر استدامة».

وجرى تقديم شهادات الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) خلال حفل تكريمي أقيم في مركز دبي المالي العالمي، وقدمها بيتر تمبلتون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC)، ومعهد شهادات المباني الخضراء، وشركة آرك سكورو؛ وديبثي بي، المدير الإقليمي لمعهد شهادات المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وخالد بوشناق، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات إدارة الطاقة. وتم تسلم هذه الشهادات من قبل عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وعلياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وصالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات؛ وكريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ محمود نصولي، نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصال المؤسسي في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وجوباكومار بيلاي، نائب الرئيس للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات.

تصنيفات

وتعتبر شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من أكثر أنظمة تصنيفات المباني المستدامة استخداماً حول العالم، إذ توفر إطاراً للمباني المستدامة التي تتسم ببيئة صحية وكفاءة عالية وصديقة للبيئة واعتماد معايير تحقق توفيراً للتكاليف، وقد أصبحت هذه الشهادات رمزاً معترفاً به عالمياً بفضل نهجها الشامل في تقييم واعتماد ممارسات البناء المستدام.

ويعد مركز دبي المالي العالمي أول مركز مالي في المنطقة تحصل أصوله المادية أي مبانيه على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، طبقاً للإصدار v4.1 بنسبة 100%، وهو أحدث جيل تقييمي ضمن معايير شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) والمتعلق في تقييم ممارسات تصميم المباني الخضراء وتشييدها وتشغيلها وكفاءة أدائها.

ويشتهر مركز دبي المالي العالمي بتصميمه وأفقه المعماري المذهل المتضمن لمبنى «آي سي دي بروكفيلد بليس» الذي حقق نجاحاً قياسياً، حيث يعد أطول وأكبر مبنى إداري حاصل على التصنيف البلاتيني للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2020.