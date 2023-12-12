«إياتا» ينجح في اختبار أول رحلة متكاملة بالهوية الرقمية

نجح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) مع شركاء الصناعة في اختبار أول تجربة سفر متكاملة تماما باستخدام الهوية الرقمية، بدءاً من حجز رحلة الطيران وحتى الوصول، في رحلة انطلقت من مطار هيثرو في لندن إلى مطار روما فيوميتشينو على الخطوط الجوية البريطانية.

وقال نيك كارين، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «إن رؤيتنا للسفر في المستقبل هي رقمية بالكامل، ويتم تأمينها من خلال الهوية البيومترية. ورغم وجود التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الرحلة سابقاً، إلا أن ربط هذه الخطوات كان أمراً صعباً، لكننا نجحنا مع شركائنا في إثبات إمكانية القيام بهذه العملية، وهو ما يفتح الباب أمام رحلات أسهل في المستقبل».



وأثبتت الرحلة التي انطلقت من لندن إلى روما إمكانية القيام بتجربة سفر رقمية مستقبلية متكاملة تعتمد على الهوية الرقمية من خلال:

العروض المخصصة: حيث تبدأ من خلال بدء المسافر البحث عن رحلة، ليحصل على عروض مخصصة من خلال جميع قنوات التسوق. من خلال مشاركة بيانات المسافر من مطار هيثرو في لندن إلى مطار روما فيوميتشينو لبيانات بطاقة الولاء الخاصة به (المخزنة كبيانات معتمدة يمكن التحقق منها في المحفظة الرقمية للهاتف الذكي) مع وكلاء السفر، الأمر الذي مكّن شركات الطيران التي تستخدم قدرة التوزيع الجديدة (NDC) من تقديم عروض مخصصة من خلال قنوات وكلاء السفر.

الطلبات المبسطة: حيث أنه بمجرد اختيار المسافر لأحد العروض، يتم إنشاء طلب كبيانات اعتماد يمكن التحقق منها ويمكن تخزينها في المحفظة الرقمية. لا حاجة بعد الآن لسجلات أسماء الركاب (PNR)، أو التذاكر الإلكترونية، أو المستندات الإلكترونية المختلفة. كل المعلومات المتعلقة بالرحلة يتم تخزينها في بيانات الاعتماد التي يمكن التحقق منها، والتي يمكن قراءتها كرمز QR أيضاً.



سهولة التحقق من متطلبات السفر: يمكن إجراء العديد من العمليات قبل وقت طويل من وصول المسافر إلى المطار، وسيكون جواز السفر الرقمي (المخزن في المحفظة الرقمية للمسافر) إلى جانب المحفظة الرقمية، هما الأساس في عملية التحقق. ومن خلال مشاركة بيانات الجنسية الخاصة بجواز السفر الرقمي، يمكن للمسافرين تأكيد متطلبات وثيقة سفرهم، ويدعم حل Timatic الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي هذا الأمر.

«جاهز للطيران» -تبسيط إجراءات تسجيل الوصول وتأمينها: اختار المسافرون من لندن إلى روما مشاركة جواز سفرهم الرقمي، وبيانات الطلب مع الخطوط الجوية البريطانية، للحصول على تأكيد بأنهم جاهزون للطيران، وتخصيص المقعد عبر رسالة نصية، مع إعفائهم من إدخال البيانات يدوياً. بطاقات الصعود التقليدية قد تصبح اختيارية إذا عُرض على المسافرين وقبلوا تجربة عدم التلامس في المطار.

تجارب السفر عبر المطار دون تلامس: يمكن للمسافرين ممن سجلوا بياناتهم ضمن نظام تحديد الهوية باستخدام «البيانات البيومترية» المرور عبر البوابات البيومترية في المطار، والتي ساهمت في توفير تجربة سفر سلسة لمسافري لندن- روما، وذلك من خلال تسهيل مرورهم عبر نقاط التفتيش الأمنية والصالات والصعود إلى الطائرة.

الصعود بالبيانات البيومترية

وقال ديرك جون، مدير البيانات في الخطوط الجوية البريطانية: «نحرص دائماً على ابتكار وسائل لجعل رحلة المسافرين أكثر سلاسة، وفي هذا الإطار قمنا بإدخال نظام»الصعود بالبيانات البيومترية«على رحلات محددة في وقت سابق هذا العام، الأمر الذي حظي برضا المسافرين. وإن تعاوننا مع الاتحادالدولي للنقل الجوي»اياتا«لتوفير تجربة سفر متكاملة سيساعدنا في مواصلة نجاحنا في هذ الإطار، لنسهم في تحقيق مستقل أفضل لقطاع النقل الجوي».

وتشمل قائمة الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع «أكسنتشر»، و«أماديوس»، وقوة الحدود الأسترالية، وخدمات أمازون ويب (AWS)،وبرانشسبيس، الخطوط الجوية البريطانية، وآي دي ناو (IDnow)،ومطارات روما، وسيكبا، تريب.كوم، وفيرتشاسكا.

تحول عالمي



تسهم التحولات الحاسمة في عمليات القطاع والمعايير العالمية بتعزيز العديد من الإمكانيات أبرزها:

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تجارة التجزئة الحديثة لشركات الطيران والتي تقدم تجربة تسوق مميزة للمسافرين جواً، وتحويل عمليات إصدار التذاكر القديمة بما ينسجم مع معايير العرض والطلب الحديثة، ووضع الهوية الرقمية اللامركزية في العمل لتمكين النظام البيئي المفتوح الديناميكي والموثوق على نطاق واسع، بالإضافة إلى التجارب الرقمية المتكاملة المسافرين.

تجربة تسوق رقمية





وقال محمد البكري، نائب الرئيس الأول لخدمات التسوية والتوزيع المالية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «نعمل بشكل مستمر على تلبية احتياجات المسافرين، وتعزيز قيمة الخدمات التي نقدمها لهم، وتأتي خدماتنا الرقمية بما ينسجم مع متطلبات المسافرين ممن يرغبون بالحصول على تجربة تسوق رقمية وسلسة عند حجز رحلاتهم، تشمل حجوزاتهم المباشرة عبر شركات الطيران أو من خلال المواقع الإلكترونية الأخرى. ولتحقيق ذلك نعمل باستمرار على تحديث المعايير والعمليات والتكنولوجيا التي تعود إلى عقود من الزمن لتواكب التطورات الرقمية».

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الهوية الواحدة (One ID): يستخدم الهوية الرقمية والتكنولوجيا البيومترية لدعم التقنيات الرقمية لمعايير السفر غير التلامسية، والتحول نحو الإجراءات الرقمية للتحقق من الهوية خلال عمليات تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة.

وأضاف كارين: «كل ما نحتاجه للسفر في المستقبل هو هاتف ذكي، يخزن محفظة رقمية محملة بجواز السفر الرقمي وبطاقات الولاء وغيرها من بيانات اعتماد السفر التي يمكن التحقق منها. إن تحقيق هذا الواقع يحتاج إلى نوع التعاون الذي أظهرناه اليوم مع 11 شركة اجتمعت معاً، لتسهيل أول رحلة رقمية متكاملة بالكامل. يعتمد النجاح على قابلية التشغيل البيني والمعايير العالمية، وبالتالي فإن ميزة وسائل الراحة الرقمية للسفر متاحة للمسافرين طوال رحلتهم وفي أي مكان قد يأخذونهم فيه».



معالجة بيانات الركاب



وتعد الخصوصية أولوية قصوى بالنسبة لمعايير معالجة بيانات الركاب المصممة لإبقاء الركاب متحكمين في بياناتهم الشخصية. كما تعتمد العمليات على تبادل أوراق الاعتماد (الموافقات التي تم التحقق منها بناءً على البيانات) والتي يتم مشاركتها من نظير إلى نظير (بدون طرف وسيط)، وسيتم الاحتفاظ بخيارات المعالجة اليدوية حتى يتمكن المسافرون من إلغاء الاشتراك في معالجة القبول الرقمية.

تُعد التوافقية أمراً ضرورياً للقبول العالمي ويتم ضمانها من خلال التوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بما في ذلك المعايير الخاصة ببيانات اعتماد السفر الرقمية وترخيص السفر الرقمي.

وأضاف كارين: «تتم مشاركة المعلومات من بيانات الاعتماد التي يمكن التحقق منها على أساس الحاجة إلى المعرفة. في حين أن الحكومة قد تطلب معلومات شخصية مفصلة لإصدار تأشيرة أو إثبات جواز السفر، والمعلومات الوحيدة التي سيتم مشاركتها مع شركة الطيران هي أن المسافر لديه تأشيرة ونوعها، لأن المسافرين يودون التحكم الكامل في بياناتهم الخاصة، وهذا ما سيحصلون عليه – في تجربة سفر آمنة وبسيطة ومريحة».



مختبر الابتكار

تعتبر رحلة لندن-روما بمثابة «إثبات للمفهوم» تم تطويره في مختبر الابتكار التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). يجمع مختبر الابتكار المشاركين في سلسلة قيمة للسفر من أجل ابتكار الحلول واختبار التقنيات الجديدة للتغلب على تحديات الصناعة، من أجل تحقيق الهدف لمساعدة صناعة الطيران على توليد القيمة في انتقالها إلى الرقمنة.

وقال البكري: «يقع الابتكار في قلب صناعة الطيران، بدءاً من استكشاف طرق مستدامة للطيران، وحتى رقمنة تجربة سفر الركاب. إن مختبر الابتكار التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي يجمع الأطراف المشاركة في الصناعة معاً لإيجاد حلول رائدة، من خلال تسخير قوة الشراكات، لأن التقدم يرتبط بقوة في التعاون».



تم توضيح الرحلة الشاملة باستخدام الهوية الرقمية في ورقة بحثية مع الشركات المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الخطوط الجوية التركية وSITA وCollins Aerospace.