افتتاح مزرعة عمودية بـدبي لإنتاج 360 طناً من الخضروات سنوياً

أعلنت شركة "سوكوفو" الزراعية، اليوم عن افتتاح مزرعة عمودية في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، لإنتاج آلاف الأطنان من الخضروات الورقية والخضروات الدقيقة سنوياً، وذلك في إطار التوجه العالمي المتزايد نحو مبادرات العمل المناخي الفعّالة التي تحفّز على الاستثمار أكثر فأكثر في الإنتاج المستدام للأغذية.

ويأتي افتتاح المزرعة انسجاماً مع مبادرات الدولة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي، والتي تُعدّ من المواضيع التي تحظى بالأولوية ضمن أجندة الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف (COP28) لعام 2023.

وتبلغ مساحة المزرعة الداخلية أكثر من 100 ألف قدم مربّع، بمساحات مبنيّة تزيد عن 20 ألف قدم مربّع. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمزرعة "سوكوفو" 360 طناً – أي ما يعادل حوالي 160 حاوية شحن قياسية مقاس عشرين قدماً فارغةً. وترتبط المزرعة بمنطقة مخصّصة للأطعمة والمشروبات في مدينة دبي الصناعية، علماً أنه سيُزرع فيها محاصيل طازجة من الكرنب والسبانخ والخس والريحان وإكليل الجبل وغيرها الكثير من الخضروات الورقية والخضروات الدقيقة.

وأشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي إلى أن تحديات الزراعة في المناطق الصحراوية أصبحت من الماضي، إذ باتت توفر المزارع العمودية اليوم حلولاً رائدة لإنتاج منتجات غذائية طازجة، في ظلّ ازدياد الطلب عليها بفعل النمو المستمرّ في عدد السكان بدولة الإمارات.

وقال سعود أبو الشوارب، أن تلك المزرعة المجهّزة بأحدث تقنيات الزراعة المائية في مدينة دبي الصناعية ستسهم في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنَع في الإمارات"، لتعزيز سلاسل التوريد المحلية ضمن مختلف القطاعات في دولة الإمارات".

ومن جهته، قال هارش غرباني، مالك شركة "سوكوفو"، أن مدينة دبي الصناعية تلعب دوراً محورياً داعماً في كافة مراحل إنشاء هذه المزرعة، التي ترتكز على ممارسات مستدامة عبر إعادة تدوير المياه المستهلكة واستخدامها من جديد، مع الحرص على الاستفادة من ضوء الشمس الطبيعي، ضمن بيئة زراعية يمكن التحكّم بحرارتها، لافتاً إلى مشاريع مبتكرة تدعم أهدافها المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي.

وتضمّ هذه المزرعة أبراجاً بارتفاع 7 أمتار مزوّدة بأسطح مزدوجة قابلة للسحب، لضمان تعرّض المحاصيل بشكلٍ متساوٍ لأكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي المتجدّد وترشيد استهلاك الكهرباء.

ويأتي افتتاح المزرعة في أعقاب الشراكة الإستراتيجية التي أبرمتها مدينة دبي الصناعية مع وزارة التغير المناخي والبيئة في مايو 2023، لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، كما تهدف هذه الاتفاقية التي تمّ توقيعها على هامش حملة عالمية أطلقتها مدينة دبي الصناعية بعنوان "لنُبدع بصناعتنا"، إلى التأكيد على التزام الطرفين بالتشجيع على تبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية وتسليط الضوء على أهمية الابتكار وتبادل المعرفة وتحقيق الأمن الغذائي.