Tuesday, 12 December 2023 06:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«طرق دبي» تُطلِقُ مبادرة نقل ملكية لوحات المركبات عبر الهوية الرقمية

12/12/2023 6:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مبادرة تُسَهِّلُ على بائعي ومشتري لوحات المركبات بيع وشراء هذه اللوحات ونقل ملكيتها من البائع إلى المشتري بطريقة سلسة وسريعة، وذلك عبر خطوات مختصرة وبسيطة باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass) لكلٍّ من طرفي الصفقة.

وأكّدَت الهيئة، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي لتقديم خدمة إلى الجمهور الراغبين ببيع وشراء لوحات المركبات ونقل ملكية اللوحة من البائع إلى المشتري بصورة رسمية وموثّقة بحيث يوقع الطرفان على مستند اتفاقية البيع والشراء لنقل ملكية رقم اللوحة باستخدام الهوية الرقمية دون الحاجة إلى التوجّه إلى مراكز إسعاد المتعاملين الأمر الذي يُسعد هذه الشريحة من متعاملي الهيئة من خلال توفير عاملي الجهد والوقت عليهم.

وتتلخّص عملية بيع اللوحة، حسب المصدر المسؤول للهيئة، في أن يتخذ البائع الخطوتين التاليتين مسبقا لإتمام المعاملة بنجاح: الاتفاق المسبق بين البائع والمشتري على سعر اللوحة وآلية الدفع حسب الشروط والأحكام، والحصول على بيانات المشتري (رقم الهوية الامارتية، ورقم الهاتف الخاص به أو رقم ملفه المروري).

وبعد هاتين الخطوتين سيتم توثيق عملية البيع والشراء باستخدام الهوية الرقمية الموثقة، وأخيراً اتمام عملية دفع رسوم الخدمة.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي دائماً على الاستمرار بمسيرة تحوّلها الرقمي بشكل واضح وطموح من خلال الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها المُقَدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً، وبالموائمة مع الغايات الاستراتيجية للهيئة التي تشمل إسعاد المتعاملين واستشراف المستقبل.

MENAFN12122023000110011019ID1107579053

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث