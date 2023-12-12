«طرق دبي» تُطلِقُ مبادرة نقل ملكية لوحات المركبات عبر الهوية الرقمية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مبادرة تُسَهِّلُ على بائعي ومشتري لوحات المركبات بيع وشراء هذه اللوحات ونقل ملكيتها من البائع إلى المشتري بطريقة سلسة وسريعة، وذلك عبر خطوات مختصرة وبسيطة باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass) لكلٍّ من طرفي الصفقة.

وأكّدَت الهيئة، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي لتقديم خدمة إلى الجمهور الراغبين ببيع وشراء لوحات المركبات ونقل ملكية اللوحة من البائع إلى المشتري بصورة رسمية وموثّقة بحيث يوقع الطرفان على مستند اتفاقية البيع والشراء لنقل ملكية رقم اللوحة باستخدام الهوية الرقمية دون الحاجة إلى التوجّه إلى مراكز إسعاد المتعاملين الأمر الذي يُسعد هذه الشريحة من متعاملي الهيئة من خلال توفير عاملي الجهد والوقت عليهم.

وتتلخّص عملية بيع اللوحة، حسب المصدر المسؤول للهيئة، في أن يتخذ البائع الخطوتين التاليتين مسبقا لإتمام المعاملة بنجاح: الاتفاق المسبق بين البائع والمشتري على سعر اللوحة وآلية الدفع حسب الشروط والأحكام، والحصول على بيانات المشتري (رقم الهوية الامارتية، ورقم الهاتف الخاص به أو رقم ملفه المروري).

وبعد هاتين الخطوتين سيتم توثيق عملية البيع والشراء باستخدام الهوية الرقمية الموثقة، وأخيراً اتمام عملية دفع رسوم الخدمة.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي دائماً على الاستمرار بمسيرة تحوّلها الرقمي بشكل واضح وطموح من خلال الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها المُقَدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً، وبالموائمة مع الغايات الاستراتيجية للهيئة التي تشمل إسعاد المتعاملين واستشراف المستقبل.