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المركزي الإماراتي ينضم إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق»

12/12/2023 6:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انضم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" والذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من قبل البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.

ويقوم نظام "آفاق" بربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يقدّم خدمة التحويلات المالية بالعملات المحلية ويتم تنفيذها للعملاء بين دول المجلس بشكل آني وبتكاليف منخفضة.

ويأتي انضمام مصرف الإمارات المركزي تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية في رسم مستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لدولة الإمارات، من خلال دعم المشاريع والمبادرات التي تعنى بالابتكار وأنظمة المدفوعات لتوفير منصات دفع آمنة وفورية، وتعزيز التكامل مع منظومة المدفوعات الإقليمية.

وإلى جانب المصرف المركزي، انضم بنك باركليز إلى نظام آفاق، ليصبح أول مؤسسة مالية عاملة في دولة الإمارات تستكمل هذه الخطوة وتبدأ في استخدام خدمات النظام.

وقد التحق حتى اليوم إلى "آفاق" كل من مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي وبنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى عددٍ من البنوك التجارية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وسوف تنضم بقية البنوك المركزية والتجارية الخليجية وفق برنامج العمل المتفق عليه.

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