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تنياهو: نستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية

12/12/2023 6:00:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية.

وقال إن سيناريو قلب الأوكار في حال التعاون بين السلطة وحماس في الضفة الغربية مطروح على الطاولة.

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