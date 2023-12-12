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مقرر أممي سابق: الجنائية الدولية مصممة على عدم محاكمة إسرائيل

12/12/2023 6:00:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال جون دوغارد، مقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان،“يبدو أن (كريم خان) المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مصمم على عدم محاكمة إسرائيل وقادتها”.

وأوضح دوغارد، أن“القانون الدولي مفتاح السلام. يجب أن يكون هناك عدالة وكذلك سلام. وهذا يعني أن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدولية يجب أن يحاسبوا”.

وأضاف قائلا:“بينما ينصب التركيز على الهجمات التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، يتم تجاهل الهجمات الإسرائيلية”.

وأردف:“من المهم تأكيد أن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها (بنيامين) نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي والعديد من أعضاء الجيش الإسرائيلي مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما جريمة الإبادة الجماعية. وينبغي أن يتحملوا مسؤولية هذه الجرائم”.

وأشار دوغارد إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد أي اقتراح يتضمن قرارا بوقف إطلاق النار في غزة.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل لن تقبل تعليمات في هذا الاتجاه حتى لو أصدر مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار.

وأضاف أن وقف إطلاق النار في غزة مرتبط بقرارات القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، وأنه ينبغي لهذه القوى إجبار إسرائيل على قبول وتنفيذ وقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى مساء الاثنين 18205 شهداء و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

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