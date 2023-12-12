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وزير شؤون البلديات : إطلاق المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة (زرعناها سعودية وتنميتها بحرينية)

12/12/2023 5:56:16 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وزيادة أشجار نبات القرم بأربعة أضعاف، ومضاعفة عدد الأشجار بشكل عام في مملكة البحرين بحلول عام 2035، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق تلك الأهداف وعبر تنمية الشراكات في إطار الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الأمن البيئي المستدام، والتكيف مع التغير المناخي، مشيراً إلى المساعي الحثيثة والجادة للمملكة في تنفيذ خطة العمل الوطنية، لتحقيق الحياد الكربوني والتي ترتكز على ثلاثة مسارات وهي الاقتصاد منخفض الكربون، والتكيّف مع التغيّر المناخي، وخلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.

جاء ذلك خلال حضور وزير شؤون البلديات والزراعة حفل تدشين زراعة 100 ألف شجرة في مملكة البحرين، تحت عنوان (زرعناها سعودية وتنميتها بحرينية)، التي أطلقتها شركة التنمية الغذائية السعودية بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة في مملكة البحرين، ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، والدكتور خالد العبد القادر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، حيث نوه المبارك بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم الجهود الدولية للحفاظ على البيئة، مشيداً بالمبادرة السعودية في غرس 100 ألف شجرة في مملكة البحرين ضمن التزامها بدعم الاستدامة البيئية في المنطقة.

من جانبه، أكد
الدكتور
بن دينه، بأن هذه المبادرة تأتي من منطلق التعاون الأخوي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال الزراعة والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة بما يعود بالنفع عليها، مشيداً بالحملة التي تقودها المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز الاستدامة البيئية ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

من جهته، أكد الدكتور خالد العبد القادر، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعكس الإمكانات اللامحدودة للدول عند اتحادها وتكاتفها من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تهدف إلى توفير مستقبل أكثر خضرة واستدامة بالمنطقة بما يرسخ عمق التزامنا المشترك بتعزيز نظام بيئي مزدهر للجميع.

إلى ذلك قال، أحمد بن شرف عسيلان عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية إنّ دعمنا لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر يؤكد مدى تفانينا في بناء عالم أكثر اخضراراً واستدامة للجميع، ومن خلال إهداءنا 100 ألف شجرة، فنحن نزرع بذور قصة تحوّل تجتمع فيها الوحدة والتقدم والوعي المستدام لتشكل مستقبل أكثر إشراقاً للشرق الأوسط.

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