وزير شؤون البلديات : إطلاق المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة (زرعناها سعودية وتنميتها بحرينية)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وزيادة أشجار نبات القرم بأربعة أضعاف، ومضاعفة عدد الأشجار بشكل عام في مملكة البحرين بحلول عام 2035، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق تلك الأهداف وعبر تنمية الشراكات في إطار الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الأمن البيئي المستدام، والتكيف مع التغير المناخي، مشيراً إلى المساعي الحثيثة والجادة للمملكة في تنفيذ خطة العمل الوطنية، لتحقيق الحياد الكربوني والتي ترتكز على ثلاثة مسارات وهي الاقتصاد منخفض الكربون، والتكيّف مع التغيّر المناخي، وخلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.
جاء ذلك خلال حضور وزير شؤون البلديات والزراعة حفل تدشين زراعة 100 ألف شجرة في مملكة البحرين، تحت عنوان (زرعناها سعودية وتنميتها بحرينية)، التي أطلقتها شركة التنمية الغذائية السعودية بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة في مملكة البحرين، ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، والدكتور خالد العبد القادر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، حيث نوه المبارك بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم الجهود الدولية للحفاظ على البيئة، مشيداً بالمبادرة السعودية في غرس 100 ألف شجرة في مملكة البحرين ضمن التزامها بدعم الاستدامة البيئية في المنطقة.
من جانبه، أكد
الدكتور
بن دينه، بأن هذه المبادرة تأتي من منطلق التعاون الأخوي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال الزراعة والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة بما يعود بالنفع عليها، مشيداً بالحملة التي تقودها المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز الاستدامة البيئية ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
من جهته، أكد الدكتور خالد العبد القادر، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعكس الإمكانات اللامحدودة للدول عند اتحادها وتكاتفها من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تهدف إلى توفير مستقبل أكثر خضرة واستدامة بالمنطقة بما يرسخ عمق التزامنا المشترك بتعزيز نظام بيئي مزدهر للجميع.
إلى ذلك قال، أحمد بن شرف عسيلان عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية إنّ دعمنا لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر يؤكد مدى تفانينا في بناء عالم أكثر اخضراراً واستدامة للجميع، ومن خلال إهداءنا 100 ألف شجرة، فنحن نزرع بذور قصة تحوّل تجتمع فيها الوحدة والتقدم والوعي المستدام لتشكل مستقبل أكثر إشراقاً للشرق الأوسط.
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