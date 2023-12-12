أطباء بلا حدود:تحويل 1% فقط من الجرحى والمرضى في غزة للعلاج خارج القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أشارت منظمّة أطباء لحقوق الإنسان إلى أنّ حوالي واحد بالمائة فقط من الفلسطينيين الذين أصيبوا نتيجةً للحرب، تمّ نقلهم لتلقي العلاج الطبي خارج قطاع غزة عبر معبر رفح.
وبحسب المعطيات، فمن بين أكثر من 49 ألف جريح، تمّ حتى الآن نقل حوالي 430 جريحًا فقط إلى مصر عن طريق معبر رفح.
ووفقا لوزارة الصّحة الفلسطينية، فإن الاحتلال يماطل في الاستجابة لطلبات خروج الجرحى والمرضى لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام، مما يسبب تدهورًا في حالتهم إلى حد الموت. إن المنظّمة تطالبُ الجيش بتسريع الاستجابة لهذه الطلبات.
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