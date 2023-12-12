أطباء بلا حدود:تحويل 1% فقط من الجرحى والمرضى في غزة للعلاج خارج القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أشارت منظمّة أطباء لحقوق الإنسان إلى أنّ حوالي واحد بالمائة فقط من الفلسطينيين الذين أصيبوا نتيجةً للحرب، تمّ نقلهم لتلقي العلاج الطبي خارج قطاع غزة عبر معبر رفح.

وبحسب المعطيات، فمن بين أكثر من 49 ألف جريح، تمّ حتى الآن نقل حوالي 430 جريحًا فقط إلى مصر عن طريق معبر رفح.

ووفقا لوزارة الصّحة الفلسطينية، فإن الاحتلال يماطل في الاستجابة لطلبات خروج الجرحى والمرضى لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام، مما يسبب تدهورًا في حالتهم إلى حد الموت. إن المنظّمة تطالبُ الجيش بتسريع الاستجابة لهذه الطلبات.



