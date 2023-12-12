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الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان بغزة

12/12/2023 5:49:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.

وأشارت
الوزارة إلى أن الاحتلال جمع الطواقم الطبية والرجال في ساحة مستشفى كمال عدوان، معربة عن مخاوفها من اعتقالهم أو تصفيتهم.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة والصليب الأحمر بالتحرك لإنقاذ الموجودين في المستشفى.

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