الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.
وأشارت
الوزارة إلى أن الاحتلال جمع الطواقم الطبية والرجال في ساحة مستشفى كمال عدوان، معربة عن مخاوفها من اعتقالهم أو تصفيتهم.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة والصليب الأحمر بالتحرك لإنقاذ الموجودين في المستشفى.
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