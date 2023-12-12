الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت اليوم على وقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة -اليوم الثلاثاء- على الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهرين على قطاع غزة بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن.





ولا تتمتع أي دولة بحق النقض في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا، والتي من المقرر أن تصوت على مشروع يشبه صيغة القرار الذي أحبطته الولايات المتحدة في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الأسبوع الماضي.





وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، لكنها تحمل ثقلا سياسيا وتعكس وجهات النظر العالمية بشأن الحرب في قطاع غزة.





ويأتي تصويت الجمعية العامة بالتزامن مع زيارة 12 مبعوثا من مجلس الأمن للجانب المصري من معبر رفح الحدودي، وهو المكان الوحيد الذي تعبر فيه مساعدات إنسانية محدودة وإمدادات الوقود إلى غزة.





ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلا لها في الزيارة.





وقال ريتشارد جوان المدير بمجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة "مع كل خطوة، تبدو الولايات المتحدة أكثر عزلة عن التيار الرئيسي للرأي في الأمم المتحدة".





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وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لأنهما تعتقدان أنه لن يفيد سوى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح المحتجزين.





ودعت الجمعية العامة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية في قرار تم اعتماده بأغلبية 121 صوتا ومعارضة 14 بينهم الولايات المتحدة مع امتناع 44 عن التصويت.





ويتوقع بعض الدبلوماسيين والمراقبين أن يحظى التصويت اليوم الثلاثاء بدعم أكبر.





الموت جوعا

وقال جوان إن الأوضاع مختلفة عما كانت عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطول وكثافة العمليات الإسرائيلية في غزة جعلت العديد من أعضاء الأمم المتحدة مقتنعين بأن وقف إطلاق النار ضروري.





كما يطالب مشروع قرار الجمعية العامة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وامتثال الأطراف المتحاربة للقانون الدولي وتحديدا فيما يتعلق بحماية المدنيين.





وأجبر معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك ديارهم، وأصدرت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة بشأن الوضع الإنساني في القطاع الساحلي المحاصر قائلة إن مئات الآلاف من الناس يتضورون جوعا.





وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نصف السكان في غزة يتضورون جوعا.





وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 18 ألفا إضافة لأكثر من 49 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وأن الحرب أحدثت دمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.