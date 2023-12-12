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الاحتلال يعلن اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان

12/12/2023 5:49:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال، اعترض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه موقع عسكري في المالكية وسهل الحولة في الجليل الأعلى.

ودوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي والاشتباه بتسلل مسيرة.

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