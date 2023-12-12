الاحتلال يعلن اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان

الاحتلال يعلن اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان
التاريخ
12/12/2023 5:49:09 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال، اعترض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه موقع عسكري في المالكية وسهل الحولة في الجليل الأعلى.
ودوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي والاشتباه بتسلل مسيرة.
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