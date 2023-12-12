الأسرى توثق شهادات جديدة لشبان تعرضوا للضرب المبرح أثناء اعتقالهم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، شهادات لعدد من المعتقلين تعرضوا للضرب والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي أثناء اعتقالهم.

ومن بين الإفادات التي نقلها تقرير الهيئة، شهادة المعتقل نضال محمود خلاوي (42 عام) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم الذي اعتقل في السادس والعشرين من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بعد اقتحام منزله وتقييده وتعصيب عينيه، ثم اقتادوه الى الجيب العسكري، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ثم نقلوه الى مركز "تحقيق عتصيون"، ولفوا جميع رأسه بشريط لاصق، وتركوا فقط فتحة للفم للتنفس، وأهانوه وشتموه وتعمدوا السخرية منه طوال الوقت، علما أنه يعاني من مشكلة في الشرايين.

وأشارت الهيئة، إلى أن المعتقل أصيب بمشكلة بالسمع نتيجة اللاصق الذي قام الجنود بلفه على رأسه لفترة طويلة.

وفي شهادة أخرى، أفاد المعتقل ماهر ناجي عثمان(37 عام) من مخيم قلنديا شمال القدس، الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد اقتحام منزله وتفجير بابه، وإلقاء قنابل صوتية بداخله،

بأنه تعرض للضرب، فيما قام الجنود بالدوس على ظهره طوال الوقت، وشتمه دون توقف، ونقل إلى معسكر للجيش ثم إلى مركز للشرطة للتحقيق، وصولا إلى سجن عوفر، الذي لم يقدم له الطعام أو الشراب، وكان يتعرض للضرب في حال طلب ذلك.

وتابعت الهيئة: تعرض المعتقل للاعتداء داخل سجن عوفر، بعد اقتحام الجنود غرفته بصحبة أحد الكلاب، واعتدوا على جميع المعتقلين المتواجدين بالغرفة بالضرب المبرح، ونتيجة لذلك أصبح عثمان يعاني من آلام حادة بالصدر وترك دون علاج.

وعن حال المعتقل شادي نمورة (39 عام) من بلدة دورا جنوب الخليل، الذي اعتقل بعد الاعتداء عليه بالضرب، ثم تحويله إلى أكثر من معسكر للجيش، وصولا الى مركز "تحقيق عتصيون"، أفاد أنه تعرض إلى الضرب بأعقاب البنادق والأيدي والأرجل، ولم يسمح له بتناول الطعام، أو دخول الحمام، ثم نقل إلى التحقيق في سجن عوفر الذي تعرض فيه للضرب من قبل قوات القمع.

ولفتت، إلى أن نمورة يعاني من مشاكل في القلب، وكان من المفترض أن يجري عملية قسطرة قبل اعتقاله.