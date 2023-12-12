إعلام إسرائيلي: السفينة التي قصفها الحوثيون كانت متجهة لأسدود

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قالت هيئة البث الإسرائيلية إن السفينة النرويجية التي استهدفها الحوثيون في باب المندب كان من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في 4 يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله (الحوثيين) أكد استهداف سفينة نرويجية كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري.
وقال إن القوات البحرية نفذت العملية العسكرية ضد سفينة "ستراندا" النرويجية، بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات.
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