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الاحتلال يعتدى على فلسطيني بالضرب المبرح في نابلس

12/12/2023 5:48:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مواطن فلسطيني بالضرب المبرح، عند مدخل قرية الساوية جنوب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي الساوية محمود حسن لـ"وفـا "، بأن الاحتلال اعتدى على المواطن الفلسطيني سامي عثمان أثناء عودته إلى منزله عند مدخل القرية بالضرب المبرح، ونقل إلى مستشفى سلفيت الحكومي، لتلقي العلاج.

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