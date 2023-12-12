الاحتلال يعتدى على فلسطيني بالضرب المبرح في نابلس
التاريخ
12/12/2023 5:48:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مواطن فلسطيني بالضرب المبرح، عند مدخل قرية الساوية جنوب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي الساوية محمود حسن لـ"وفـا "، بأن الاحتلال اعتدى على المواطن الفلسطيني سامي عثمان أثناء عودته إلى منزله عند مدخل القرية بالضرب المبرح، ونقل إلى مستشفى سلفيت الحكومي، لتلقي العلاج.
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