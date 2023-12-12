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قطر تبدي استعدادها للتعاون مع الأردن في مجال التنقيب عن النفط

12/12/2023 5:48:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث وزير الطاقة والثروة الدكتور صالح الخرابشة ووزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر المهندس سعد بن شريدة الكعبي أوجه التعاون الثنائي بين الأردن وقطر في مجال الطاقة والتعدين، وذلك على هامش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد الوزير الخرابشة سعي المملكة الأرنية الهاشمية لتحقيق أمن التزود بالطاقة، لا سيما في ظل الأوضاع التي تعيشها الدول المجاورة، مشيرا الى أهمية تفعيل وتوثيق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والتعدين.
واستعرض الخرابشة خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والثروة المعدنية والتي تسعى الأردن لتسويقها للمستثمرين المهتمين، لافتا الى الإنجازات المتحققة في قطاع التعدين في الأردن خلال السنوات السابقة.
من جانبه رحب الكعبي بالتعاون الأردني القطري في مجال الطاقة والثروة المعدنية، مؤكدا على أن شركة قطر للبترول على أتم الاستعداد للتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لبحث سبل التعاون في مجال التنقيب عن النفط.
ويشارك الخرابشة في فعاليات مؤتمر الطاقة العربي المنعقد في الدوحة تحت شعار" الطاقة والتعاون العربي" خلال الفترة من 11-12 كانون الأول، تحت رعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبمشاركة وفود رسمية من جميع الدول العربية بالإضافة إلى مجموعة من كبار المسئولين والشخصيات، ونخبة من الباحثين والمختصين بشؤون البترول والطاقة في المؤسسات العربية والدولية إلى جانب منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " التي تنظم المؤتمر.




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