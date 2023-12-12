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فلسطين النيابية تلتقي مدير الأونروا في الأردن

12/12/2023 5:48:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، خلال لقاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، مدير شؤون وكالة الغوث وتشغيل للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأردن، اولاف بيكر، دور الوكالة في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.
وثمن العجارمة جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى جهود جلالته في المحافل الدولية الداعية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لتحقيق السلام الشامل والعادل، كونه السبيل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة.
ولفت، إلى جهود جلالة الملك في دعم وكالة (الأونروا) لاستمرار عملها في تقديم الخدمات الفضلى للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا على التعاون المتواصل بين الهيئة الخيرية الهاشمية والوكالة في الأردن.
من جانبهم، أكد النواب: محمد الهلالات، عمر النبر، عبد المحسيري، محمد شطناوي، أهمية دور الوكالة وتطوير خدماتها من بنى تحتية وخدمات صحية، قائلين إن (الأونروا) هي الشاهد الحقيقي على معاناة اللاجئين وحقهم في العيش الكريم.

من ناحيته، أكد اولاف على موقف جلالة الملك الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، ودعم جلالته المتواصل لاستمرار عمل الوكالة وحشد الدعم المالي لها.
وأوضح أن الأردن من أكبر الدول التي يوجد فيها لاجئين، مشيرًا إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة، كالتعليمية والصحية والإغاثية.




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