MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المقدم المتقاعد من لوغانسك أندريه ماروتشكو إن استخدام القيادة الأوكرانية لتكتيكات الهجوم دون دعم ناري كاف يجعل من الجنود "علفا للمدافع"، ويؤدي إلى خسائر فادحة في القوات.

وأوضح ماروتشكو لوكالة "نوفوستي": "خلال المناورة الدفاعية في منطقتي سينكوفكا وبتروبافلوفكا، يرسل العدو مجموعات مناورة صغيرة للتمويه إلى أجنحة قواتنا دون دعم ناري كاف، وهو ما يؤدي إلى خسائر غير منطقية".

وأشار الخبير إلى أنه في مناطق الجبهة ذات الأهمية الخاصة للقيادة الأوكرانية، لوحظت هجمات مواجهة من قبل عسكريين أوكرانيين غير مدربين، ولا أمل لها في النجاح.

وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، بأن القوات الأوكرانية فقدت نحو 200 عسكري في اتجاهي كوبيانسك وكراسنوليمانسك في يوم واحد.