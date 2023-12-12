أطباء بلا حدود: التقارير من مستشفى العودة مروعة

أطباء بلا حدود: التقارير من مستشفى العودة مروعة
التاريخ
12/12/2023 5:48:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن التقارير الواردة من مستشفى العودة شمال غزة مروعة وقلقون للغاية على سلامة المرضى والموظفين.
وأضافت المنظمة أن استهداف العاملين في المجال الطبي أثناء قيامهم برعاية المرضى أمر يستحق الشجب.
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