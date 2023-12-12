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أطباء بلا حدود: التقارير من مستشفى العودة مروعة

12/12/2023 5:48:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن التقارير الواردة من مستشفى العودة شمال غزة مروعة وقلقون للغاية على سلامة المرضى والموظفين.


وأضافت المنظمة أن استهداف العاملين في المجال الطبي أثناء قيامهم برعاية المرضى أمر يستحق الشجب.

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