إسرائيل تلوح بالحرب ضد السلطة الفلسطينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية.



وقال إن سيناريو قلب الأوكار في حال التعاون بين السلطة وحماس في الضفة الغربية مطروح على الطاولة.



وتصاعدت حدة الاشتباكات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة.