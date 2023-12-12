إسرائيل تلوح بالحرب ضد السلطة الفلسطينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية.
وقال إن سيناريو قلب الأوكار في حال التعاون بين السلطة وحماس في الضفة الغربية مطروح على الطاولة.
وتصاعدت حدة الاشتباكات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة.
MENAFN12122023000208011052ID1107578941
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.