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تناول الأسماك يحمي الرضيع من تأخر النمو العصبي

12/12/2023 5:48:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصل باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا، إلى أن تناول الرضيع الأسماك مرة أسبوعياً على الأقل خلال أول عامين من حياته يساعد على عدم تأخر نموه العصبي.
وتابع الباحثون 142 طفلاً منذ الولادة وحتى سن 18 شهراً، ووجدوا أن تناول الأسماك مرة على الأقل أسبوعياً أثر بشكل إيجابي على النمو العصبي من خلال ميكروبيوم الأمعاء.


وقالت الدكتورة تيرا كيك-كيستر الباحثة الرئيسية: "في حين أن بعض حالات النمو العصبي مرتبطة بالوراثة، تشير الأدلة إلى أن العوامل البيئية والمحددات الاجتماعية للصحة قد تتفاعل مع الجينات للتأثير على النمو العصبي".


وأضافت "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن النظام الغذائي، وخاصة استهلاك الأسماك، قد يكون أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على نتائج النمو العصبي".


ووفق "مديكال إكسبريس"، استخدم الباحثون مجموعة من القياسات لتقدر مدى النمو العصبي، منها فحوصات اللعاب في عمر 6 و12 و18 شهراً.


وتعرّف الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تأخر النمو العصبي بأنه تأخير في تنمية المهارات، مثل الجري والتحدث.

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