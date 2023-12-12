تناول الأسماك يحمي الرضيع من تأخر النمو العصبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصل باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا، إلى أن تناول الرضيع الأسماك مرة أسبوعياً على الأقل خلال أول عامين من حياته يساعد على عدم تأخر نموه العصبي.
وتابع الباحثون 142 طفلاً منذ الولادة وحتى سن 18 شهراً، ووجدوا أن تناول الأسماك مرة على الأقل أسبوعياً أثر بشكل إيجابي على النمو العصبي من خلال ميكروبيوم الأمعاء.
وقالت الدكتورة تيرا كيك-كيستر الباحثة الرئيسية: "في حين أن بعض حالات النمو العصبي مرتبطة بالوراثة، تشير الأدلة إلى أن العوامل البيئية والمحددات الاجتماعية للصحة قد تتفاعل مع الجينات للتأثير على النمو العصبي".
وأضافت "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن النظام الغذائي، وخاصة استهلاك الأسماك، قد يكون أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على نتائج النمو العصبي".
ووفق "مديكال إكسبريس"، استخدم الباحثون مجموعة من القياسات لتقدر مدى النمو العصبي، منها فحوصات اللعاب في عمر 6 و12 و18 شهراً.
وتعرّف الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تأخر النمو العصبي بأنه تأخير في تنمية المهارات، مثل الجري والتحدث.
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