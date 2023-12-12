قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص المستلزمات الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2023م؛ لغايات فصله عن نظام فحص الأدوية، وذلك لوجود فروقات جوهريَّة بين النِّظامين، ونتيجة للتغيُّرات الحاصلة في مجال فحص الأدوية التي لا تنطبق على فحص المستلزمات الطبيَّة.

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