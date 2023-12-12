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تعيين الوشاح وحدَّادين مستشارين في ديوان التَّشريع والرَّأي

12/12/2023 5:48:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تعيين رائد سليمان الوشاح ونجد هايل حدَّادين مستشارين في ديوان التشريع والرأي.


جاء ذلك بناء على نتائج المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.

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