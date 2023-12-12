تعيين الوشاح وحدَّادين مستشارين في ديوان التَّشريع والرَّأي

تعيين الوشاح وحدَّادين مستشارين في ديوان التَّشريع والرَّأي
التاريخ
12/12/2023 5:48:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تعيين رائد سليمان الوشاح ونجد هايل حدَّادين مستشارين في ديوان التشريع والرأي.
جاء ذلك بناء على نتائج المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.
MENAFN12122023000208011052ID1107578931
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.