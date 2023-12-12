الاحتلال يستقدم تعزيزات عسكرية نحو جنين
التاريخ
12/12/2023 5:48:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي تعزيزات عسكرية نحو جنين في الضفة الغربية المحتلة، تشمل ١٥ آلية وجرافتين ودوريات مزودة برشاشات آلية.
وفي وقت سابق، ارتقى 4 شهداء في قصف مسيّرة إسرائيلية على مدينة جنين، التي اقتحمتها قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء.
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