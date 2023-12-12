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إيران: الاحتلال لن يتمكن من تدمير حماس حتى لو استمرت الحرب على غزة 10 سنوات

12/12/2023 5:48:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن حركة "حماس" الفلسطينية متجذرة في واقع الأمة ‏الفلسطينية، ولا يمكن القضاء عليها.‏


وقال في مقابلة خلال "منتدى الدوحة" في نسخته الـ21 في قطر، إنه "حتى لو واصلت أمريكا وإسرائيل الحرب في غزة لمدة 10 سنوات، فلن تكونا قادرتين على تدمير حماس".


وأكد مجددا أن "إيران لم تكن على علم بعملية "طوفان الأقصى" بصورة مسبقة، ولكنها تدعم النضال الفلسطيني ضد الاحتلال"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.


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