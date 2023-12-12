إيران: الاحتلال لن يتمكن من تدمير حماس حتى لو استمرت الحرب على غزة 10 سنوات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن حركة "حماس" الفلسطينية متجذرة في واقع الأمة الفلسطينية، ولا يمكن القضاء عليها.
وقال في مقابلة خلال "منتدى الدوحة" في نسخته الـ21 في قطر، إنه "حتى لو واصلت أمريكا وإسرائيل الحرب في غزة لمدة 10 سنوات، فلن تكونا قادرتين على تدمير حماس".
وأكد مجددا أن "إيران لم تكن على علم بعملية "طوفان الأقصى" بصورة مسبقة، ولكنها تدعم النضال الفلسطيني ضد الاحتلال"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
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