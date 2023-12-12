وزير التربية يحضر احتفال مدرسة القلب المقدس بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيسها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حضر الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، احتفال مدرسة القلب المقدس بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيسها، بحضور وسيادة القس يوجين مارتن نوجنت الرئيس الفخري لأساقفة دومناخ سيشنايل، وسيادة القس ألدو بيراردي النائب الرسولي لشمال الجزيرة العربية، وماريا نيرماليني الرئيس العام للكرمل الرسولي، والنائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والسيدة نانسي دينا إيلي خضوري عضو مجلس الشورى، وعدد من المسؤولين والسفراء.

وخلال الحفل، ألقى وزير التربية والتعليم كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بالمشاركة في الاحتفالية، ومهنئًا مديرة المدرسة القس روزالين توماس وجميع منتسبي مدرسة القلب المقدس بهذه المناسبة، وشاكرًا الجهود التي بذلها الآباء المؤسسون في تعليم أجيال من الطلبة في مملكة البحرين.

وأشار إلى الأهمية التي تحظى بها المدرسة، مما جعلها محط اهتمام قداسة البابا فرانسيس خلال زيارته لمملكة البحرين في نوفمبر 2022م لحضور منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني.

وأكد الوزير أن مملكة البحرين في مقدمة دول المنطقة التي أدركت الأهمية الحيوية للتعليم في بناء الدول، وهو ما دفعها لإطلاق نظام التعليم النظامي الحكومي مطلع القرن العشرين، موضحًا بأن المملكة تؤمن أن التعليم هو الركن الأساس لإشاعة السلام بين الأمم والتسامح والتعايش والحوار بين الثقافات والأديان، وهو الوسيلة المثلى لجعل عالمنا مكانًا أفضل للعيش، ومبينًا أن مدرسة القلب المقدس هي على الدوام جزء لا يتجزأ من تاريخ التعليم في المملكة، من خلال تقديمها تعليمًا نوعيًا لأجيال من الطلبة.