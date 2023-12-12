جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من ملك مملكة تايلند
التاريخ
12/12/2023 5:44:43 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، برقية شكر جوابية من صاحب الجلالة الملك ماها فاجير الونجكورن ملك مملكة تايلند، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إليه بمناسبة عيد ميلاد جلالته.
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