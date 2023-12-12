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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من ملك مملكة تايلند

12/12/2023 5:44:42 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
برقية شكر جوابية من صاحب الجلالة الملك ماها فاجير الونجكورن ملك مملكة تايلند، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها سموه إليه بمناسبة عيد ميلاد جلالته.

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