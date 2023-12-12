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سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا يجتمع مع أمين عام هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي

12/12/2023 5:44:42 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا رئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي، مع ستيفانو سانينو، أمين عام هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي.

وقد أشاد الدوسري بمستوى الشراكة والتعاون القائم بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار المالي والرقمي والطاقة والأمن، مؤكدًا على أهمية تعزيز علاقات التعاون ومواصلة المضي قدمًا بالعمل المشترك في مختلف القطاعات الحيوية بما يحقق المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد ستيفانو سانينو حرص الاتحاد الأوروبي على تطوير العلاقات الثنائية وتنميتها مع مملكة البحرين على مختلف الأصعدة بما يعود بالمنفعة على الجانبين، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تعد شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي.

كما تم خلال الاجتماع، بحث المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، وسبل تنميتها وتطويرها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المتبادلة، واستعراض الفعاليات والاجتماعات التي عُقدت بمملكة البحرين في الآونة الأخيرة، إضافةً إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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