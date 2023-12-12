سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا يجتمع مع أمين عام هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا رئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي، مع ستيفانو سانينو، أمين عام هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي.
وقد أشاد الدوسري بمستوى الشراكة والتعاون القائم بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار المالي والرقمي والطاقة والأمن، مؤكدًا على أهمية تعزيز علاقات التعاون ومواصلة المضي قدمًا بالعمل المشترك في مختلف القطاعات الحيوية بما يحقق المصالح المشتركة.
من جانبه، أكد ستيفانو سانينو حرص الاتحاد الأوروبي على تطوير العلاقات الثنائية وتنميتها مع مملكة البحرين على مختلف الأصعدة بما يعود بالمنفعة على الجانبين، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تعد شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي.
كما تم خلال الاجتماع، بحث المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، وسبل تنميتها وتطويرها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المتبادلة، واستعراض الفعاليات والاجتماعات التي عُقدت بمملكة البحرين في الآونة الأخيرة، إضافةً إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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