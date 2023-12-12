رئيس مجلس الشورى يؤكد دعم مسارات التعاون التشريعي والتنسيق البناء مع الجمعية البرلمانية الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الحرص على دعم مسارات التعاون التشريعي، والتنسيق البنّاء مع الجمعية البرلمانية الآسيوية، والدفع نحو مزيد من الشراكات البرلمانية مع البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول الآسيوية، مثمنًا الحضور الفاعل والإيجابي لأعضاء مجلسي الشورى والنواب في الاجتماعات واللقاءات البرلمانية التي تعقدها الجمعية، وما يثمر عنها من نتائج قيّمة تصب في مصلحة العمل البرلماني المشترك.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشورى، بالنائب أحمد صباح السلوم، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، عضو مجلس الشورى، حيث تقدم بالتهنئة إلى النائب السلوم بانتخابه نائبًا لرئيس الجمعية الآسيوية، ورئيسًا للجنة المالية والاقتصادية في الجمعية عن السنتين (2024 – 2025).
وأشاد الصالح بالأدوار الوطنية المشهودة التي يقوم النائب أحمد السلوم، والدكتور عبدالعزيز أبل، وحرصهما على تعزيز العمل البرلماني الآسيوي، ومد جسور وروابط العلاقات مع برلمانات دول آسيا، مؤكدًا أن الإسهامات التي يقدمها وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، تؤكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، والرؤى والأفكار التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب من أجل النهوض بالعمل البرلماني، والحرص على دعم الموضوعات التي تحقق المصالح المشتركة بين الدول الآسيوية، وتعزز مجالات التنمية والتقدم المنشودة.
من جانبهما، أعرب النائب أحمد صباح السلوم، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، عن بالغ الثناء والتقدير لدعم ومساندة رئيس مجلس الشورى، واهتمامه المتواصل بدعم الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، مؤكدين أن حرص ومتابعة معاليه لمشاركات الشعبة البرلمانية في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية، يشكل حافزًا نحو المزيد من العطاء، وبذل الجهود التي من شأنها ترسيخ مكانة مملكة البحرين، وإبراز منجزاتها ونجاحاتها التنموية.
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