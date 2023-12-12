رئيس مجلس الشورى يؤكد دعم مسارات التعاون التشريعي والتنسيق البناء مع الجمعية البرلمانية الآسيوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الحرص على دعم مسارات التعاون التشريعي، والتنسيق البنّاء مع الجمعية البرلمانية الآسيوية، والدفع نحو مزيد من الشراكات البرلمانية مع البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول الآسيوية، مثمنًا الحضور الفاعل والإيجابي لأعضاء مجلسي الشورى والنواب في الاجتماعات واللقاءات البرلمانية التي تعقدها الجمعية، وما يثمر عنها من نتائج قيّمة تصب في مصلحة العمل البرلماني المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشورى، بالنائب أحمد صباح السلوم، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، عضو مجلس الشورى، حيث تقدم بالتهنئة إلى النائب السلوم بانتخابه نائبًا لرئيس الجمعية الآسيوية، ورئيسًا للجنة المالية والاقتصادية في الجمعية عن السنتين (2024 – 2025).

وأشاد الصالح بالأدوار الوطنية المشهودة التي يقوم النائب أحمد السلوم، والدكتور عبدالعزيز أبل، وحرصهما على تعزيز العمل البرلماني الآسيوي، ومد جسور وروابط العلاقات مع برلمانات دول آسيا، مؤكدًا أن الإسهامات التي يقدمها وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، تؤكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، والرؤى والأفكار التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب من أجل النهوض بالعمل البرلماني، والحرص على دعم الموضوعات التي تحقق المصالح المشتركة بين الدول الآسيوية، وتعزز مجالات التنمية والتقدم المنشودة.

من جانبهما، أعرب النائب أحمد صباح السلوم، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، عن بالغ الثناء والتقدير لدعم ومساندة رئيس مجلس الشورى، واهتمامه المتواصل بدعم الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، مؤكدين أن حرص ومتابعة معاليه لمشاركات الشعبة البرلمانية في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية، يشكل حافزًا نحو المزيد من العطاء، وبذل الجهود التي من شأنها ترسيخ مكانة مملكة البحرين، وإبراز منجزاتها ونجاحاتها التنموية.