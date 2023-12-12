الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: مستمرون في تطوير بيئة العمل وفق أسس العدالة والإنصاف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حرص مملكة البحرين على الاستمرار في سياسة التطوير والارتقاء ببيئة العمل القائمة على حفظ حقوق جميع الأطراف، وفق أسس العدالة والإنصاف، وشدد على أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي لتبادل الخبرات في هذا المجال، وتبنّي البرامج والسياسات التي من شأنها تطوير سوق العمل، والحفاظ على حقوق أطراف العمل دون تمييز في إطار من التوازن بين الحقوق والالتزامات.

وأشار خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ولقائه سيندي داير السفيرة الأمريكية العامة المكلفة بمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في الخارجية الأميركية، إلى أهم التطورات المتعلقة ببيئة العمل في مملكة البحرين، مقدمًا لمحة عن أهم الإنجازات التي تحققت، والجهود التي قامت بها عبر عدد من الخطوات، شملت القوانين والإجراءات.

ولفت إلى أن المملكة تعمل على مسارين متوازيين، الأول؛ يتمثل في إتاحة الآليات التي تضمن حقوق جميع الأطراف، من خلال البنية القانونية والتشريعية والإجرائية، إلى جانب إنشاء مركز حماية العمالة الوافدة الذي يقدم مختلف الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية، والإيواء للضحايا والضحايا المحتملين في جريمة الاتجار بالأشخاص.

أما المسار الآخر الذي عملت عليه المملكة، فيتمثل في الاستمرار في تنمية وتعزيز قدرات العاملين في الصفوف الأمامية للتعرف على الضحايا والضحايا المحتملين والممارسات غير القانونية ومؤشرات التعرف عليها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لهيئة تنظيم سوق العمل، والذي يعد إحدى المبادرات الرائدة لمملكة البحرين، الهادفة إلى تعزيز البنية الأساسية في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تشكيل قاعدة من المدربين والخبراء المعتمدين من الممارسين والعاملين في الخطوط الأمامية في مجال التدريب على مكافحة الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وجدد الرئيس التنفيذي تأكيد حرص مملكة البحرين على تنمية وتبادل خبراتها في مجال تطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص مع مختلف الدول والمنظمات الدولية والأممية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة في هذا المجال.