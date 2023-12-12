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وزارة الزراعة: زيادة ضخ السلع الأساسية فى منافذ الوزارة بتخفيضات 30%

12/12/2023 4:39:27 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، زيادة ضخ السلع الأساسية في منافذها الثابتة، بتخفيضات تتراوح من 20-30%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين لضمان منع الاحتكار.



وتتضمن السلع التي سيتم ضخها "الخضار والفاكهة – البقوليات بجميع أنواعها – اللحوم البلدى وأيضاً اللحوم المجمدة ومصنعاتها –دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – ألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل، حيث يتم مضاعفة كميات المعروض من السلع بشكل يومى فى كافة المنافذ.



يأتي ذلك في اطار مبادرة "من خير لأهالينا" التي تتضمن ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية الموجودة بمزارع الوزارة، والحرص على جودة هذه المنتجات، مع الرقابة والشفافية على منافذ الوزارة.
















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