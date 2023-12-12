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الرئيس السيسى يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومى.. وكينيا بذكرى يوم الاستقلال

12/12/2023 4:39:27 AM
(MENAFN- Youm7) بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الانتقالى لبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراورى، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

وأوفد الرئيس السيسي الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة .

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كينيا ويليام صاوي روتو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.. وأوفد الرئيس السيسي الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيي إلى سفارة كينيا؛ للتهنئة بهذه المناسبة.








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