الرئيس السيسى يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومى.. وكينيا بذكرى يوم الاستقلال

(MENAFN
- Youm7) بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الانتقالى لبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراورى، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
وأوفد الرئيس السيسي الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة .
كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كينيا ويليام صاوي روتو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.. وأوفد الرئيس السيسي الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيي إلى سفارة كينيا؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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