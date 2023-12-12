وفد من السفارة الأمريكية يزور مدرسة أحمد عرابى فى امبابة

MENAFN - Youm7) زار اليوم الثلاثاء وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة مدرسة أحمد عرابي بمنطقة إمبابة بالجيزة، لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024 المقامة حاليا.وحرص الوفد المكون من 3 أفراد على زيارة اللجان الانتخابية ومتابعة تصويت الناخبين، ورفض الوفد الإدلاء بأية تصريحات عقب الزيارة، إلا أن عملية التصويت استمرت بشكل كبير.واصطف الناخبون بشكل مميز، فيما رددت بعضهم الأغانى الوطنية، وكرروا الزغاريد فى أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي.

وتضم قائمة المرشحين فى

انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.



وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



