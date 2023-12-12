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نائب وزير الحج والعمرة: أكثر من 40 قطاعا حكوميا وخاصا يخدمون ضيوف الرحمن

12/12/2023 4:39:24 AM
(MENAFN- Youm7) أكد نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، أن هناك أكثر من 40 قطاعا حكوميا وخاصا يخدمون ضيوف الرحمن فى مواسم الحج والعمرة.

وقال مشاط - فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر التميز التشغيلى بنسخته الـ2 بالعاصمة "الرياض" وفقا لقناة الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، "إن هدفنا الرئيسي في قطاع الحج والعمرة هو تسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن"، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تناغم وتنسيق على أعلى مستوى بين جميع القطاعات لتحقيق ذكرى خالدة لضيوف الرحمن.

وأوضح أن منظومة النقل هي أحد الأعمال التي تستكمل بها مناسك الحج والعمرة، حيث تتواجد 20 ألف حافلة في منطقة المشاعر المقدسة، بطاقة 20 ألف سائق، و20 ألف مرشد لتيسير المناسك على الحجاج، مؤكدا أنه يتم تقديم أكثر من 5 ملايين وجبة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، ونقل أكثر من نصف مليون حقيبة ضمن مبادرة (حج بلا حقيبة) في الحج.

وأشار إلى أن وزارة الحج والعمرة تخطط لإدارة الحشود طوال العام من أجل 5 أيام فقط في موسم الحج.








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