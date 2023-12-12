نائب وزير الحج والعمرة: أكثر من 40 قطاعا حكوميا وخاصا يخدمون ضيوف الرحمن

(MENAFN
- Youm7) أكد نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، أن هناك أكثر من 40 قطاعا حكوميا وخاصا يخدمون ضيوف الرحمن فى مواسم الحج والعمرة.
وقال مشاط - فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر التميز التشغيلى بنسخته الـ2 بالعاصمة "الرياض" وفقا لقناة الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، "إن هدفنا الرئيسي في قطاع الحج والعمرة هو تسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن"، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تناغم وتنسيق على أعلى مستوى بين جميع القطاعات لتحقيق ذكرى خالدة لضيوف الرحمن.
وأوضح أن منظومة النقل هي أحد الأعمال التي تستكمل بها مناسك الحج والعمرة، حيث تتواجد 20 ألف حافلة في منطقة المشاعر المقدسة، بطاقة 20 ألف سائق، و20 ألف مرشد لتيسير المناسك على الحجاج، مؤكدا أنه يتم تقديم أكثر من 5 ملايين وجبة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، ونقل أكثر من نصف مليون حقيبة ضمن مبادرة (حج بلا حقيبة) في الحج.
وأشار إلى أن وزارة الحج والعمرة تخطط لإدارة الحشود طوال العام من أجل 5 أيام فقط في موسم الحج.
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