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أمريكا وإسرائيل تبحثان تسهيل العودة الآمنة للمحتجزين المتبقين بغزة

12/12/2023 4:39:23 AM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مع عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلى بينى جانتس، جهود تسهيل العودة الآمنة للمحتجزين المتبقين بغزة.

وشدد بلينكن، خلال اتصال هاتفي، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية، داعيا في الوقت نفسه إسرائيل إلى اتخاذ التدابير لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالخطوات الملموسة نحو تحقيق دولة فلسطينية.

وتابع بالقول:"نحاول معالجة ما يجري في غزة بشكل يحمي المدنيين ويمنع حماس من إعادة التسلح وشن هجوم جديد".








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