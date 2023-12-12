أمريكا وإسرائيل تبحثان تسهيل العودة الآمنة للمحتجزين المتبقين بغزة

(MENAFN
- Youm7) بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مع عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلى بينى جانتس، جهود تسهيل العودة الآمنة للمحتجزين المتبقين بغزة.
وشدد بلينكن، خلال اتصال هاتفي، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية، داعيا في الوقت نفسه إسرائيل إلى اتخاذ التدابير لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في قطاع غزة.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالخطوات الملموسة نحو تحقيق دولة فلسطينية.
وتابع بالقول:"نحاول معالجة ما يجري في غزة بشكل يحمي المدنيين ويمنع حماس من إعادة التسلح وشن هجوم جديد".
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