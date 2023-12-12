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وزير خارجية لبنان الأسبق: نتنياهو يحاول جر الولايات المتحدة إلى الحرب

12/12/2023 4:39:23 AM
(MENAFN- Youm7) قال فارس بويز، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ يوميا عشرات الغارات بالقصف المدفعي والصاروخي على الحدود الجنوبية، كاشفا عن سقوط عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي والتصعيد على الحدود الجنوبية.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني الأسبق، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو وحكومته يعملان على زيادة التصعيد في الجنوب اللبناني، متهما الاحتلال بتوسيع رقعة الحرب مع غزة الى الحدود اللبنانية لتوريط الولايات المتحدة بالمشاركة فيها.

وأكد أن نتنياهو يحاول جر الولايات المتحدة إلى الحرب باستفزازاته على الحدود اللبنانية.









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