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زحام أمام لجان منشأة القناطر واصطفاف الناخبين فى طوابير.. صور

12/12/2023 4:39:19 AM
(MENAFN- Youm7) شهد محيط المقرات الانتخابية بلجان دائرة منشأة القناطر زحام كبير بسبب تزايد اعداد الناخبين واصطفافهم فى طوابير تمهيدًا للدخول إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير من الاقتراع.



واصطف الناخبون فى طوابير أمام اللجان حاملين علم مصر وسط أجواء احتفالية للمشاركة فى العرس الديمقراطى والتصويت بلجان دائرة منشاة القناطر.



وصلت قبل قليل مسيرة حاشدة أمام لجان الاقتراع والتصويت باللجان الانتخابية بمنشأة القناطر، وذلك تشجيعًا للتصويت فى العملية الانتخابية بثالث أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية.



وضمت المسيرة عدد كبير من المعلمين وأئمة الأوقاف وحمل المشاركين فى المسيرة على مصر كما رفعوا أيديهم بعلامة النصر.



وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.



وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.





زحام أمام لجان منشأة القناطر



زحام أمام لجان منشأة القناطر



زحام أمام لجان منشأة القناطر



زحام أمام لجان منشأة القناطر



زحام أمام لجان منشأة القناطر



زحام أمام لجان منشأة القناطر















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