الناخبون فى لجان المغتربين بالحوامدية يرفعون علم مصر خلال الإدلاء بأصواتهم

MENAFN - Youm7) رفع المغتربون فى الحوامدية علم مصر داخل مدرسة الثانوية بنات المخصصة لاستقبال المغتربين فى انتخابات الرئاسة 2024، لاختيار رئيس مصر القادم.

وتشهد

الانتخابات الرئاسية 2024

تنوعا سياسيا للمرشحين

للانتخابات الرئاسية ، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم

المرشح عبدالفتاح السيسى ، رمز النجمة، والمرشح

فريد زهران ، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح

عبدالسند يمامة ، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق،

والمرشح حازم عمر ، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

المغتربون و علم مصر