رئيس الأرجنتين: لا يوجد لدينا مال ويجب البدء بإجراءات تقشفية مع تضخم 180%

MENAFN - Youm7) قال رئيس الارجنتين الجديد خافيير مايلى ، أمام آلاف المؤيدين له أمام الكونجرس الأرجنتينى: لا يوجد مال ولا يوجد بديل عن مواجهة تلك الصدمة، ولا بد من البدء فى اتخاذ تدابير تقشفية ضخمة.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية إلى أن جميع التوقعات تشير إلى أن التضخم فى الأرجنتين سيصل إلى 180% نهاية عام 2023، ويرى الرئيس الجديد أن انتخابه مثل سقوط جدار برلين، ولا بد من إعادة إعمار البلاد، وذلك لن يتم إلا من خلال البدء فى الإجراءات التقشفية.

وقدر العديد من الخبراء الماليين، أن البلاد قد تنهي عام 2023 بتضخم يبلغ 180% على أساس سنوي. وحمّلت مايلي الحكومات السابقة مسؤولية هذا الوضع، وأكد عدد من المسئولين، في ساحة الكونجرس، أنه بسبب هذا الميراث سيكون هناك تضخم خلال العامين المقبلين.

ويعتقد المحللون أن الركود التضخمي من شأنه أن يثبط الإستثمار ويسبب ركود الأجور الذي من شأنه أن يؤثر على الفئات الأكثر ضعفا، تماما كما يتوقع مايلي نفسه.

وقال مايلي: "هذا الركود التضخمي لا يختلف كثيراً عما حدث في الأعوام الاثنتي عشرة الماضية"، مشيراً ليس فقط إلى الإدارات البيرونية، بل وأيضاً إلى موريسيو ماكري، الذي يحتاج الآن إلى حكمه. وأشار إلى أنه "في السنوات الـ 12 الماضية، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في سياق تراكم فيه التضخم بنسبة 5000%، مضيفا " لذلك، كنا نعيش في ركود تضخمي لأكثر من عقد من الزمن"، على الرغم من أن الأرجنتين لم تدخل قط في ركود تضخمي.

ومن المقرر أن يعلن وزير الإقتصاد الأرجنتينى ، لويس كابوتو ، اليوم الثلاثاء ، عن الحزمة الأولى من الإجراءات الإقتصادية لحكومة خافيير مايلى ، بحسب المتحدث بإسم الرئاسة مانويل أدرونى.

وفي المؤتمر الصحفي الأول الذي عقد في كازا روسادا (مقر الحكومة الأرجنتينية)، أشار المتحدث باسم الرئاسة الجديدة إلى أن "أحد الخطوط الرئيسية" لعمل السلطة التنفيذية الجديدة هو أنه "سيتم احترام عدم قدرتنا على الإنفاق بشكل صارم".

وتابع: "ستكون المعركة من حيث النمو الاقتصادي وحل المشاكل الهيكلية للغاية التي تواجهها الدولة الأرجنتينية من حيث السياسة المالية.

وكانت إحدى القضايا التي تمت استشارته بشأنها كثيرًا هي التخفيضات في القطاع العام وما يترتب على ذلك من فقدان الوظائف.

وأدى الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت في 19 نوفمبر الماضي على المرشح الرسمي وزير الاقتصاد السابق سيرجيو ماسا.



