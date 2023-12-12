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وفاة أكبر معمر فى اليابان عن عمر ناهز 116 عاما

12/12/2023 4:39:14 AM
(MENAFN- Youm7) توفى، اليوم الثلاثاء، فوسا تاتسومى المعترف به كأكبر معمر فى اليابان، عن عمر ناهز 116 عاما.

وقال مسؤول فى مدينة كاشيوارا في محافظة أوساكا حيث كان تعيش المعمر، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو" ، أن تاتسومى - التى ولد في 25 أبريل 1907- أمضى مؤخرا معظم أيامها في دار لرعاية المسنين في كاشيوارا، وكثيرا ما كان يحيي الموظفين العاملين هناك.

وأصبح تاتسومي أكبر معمر في اليابان في أبريل من العام الماضي بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 119 عامًا في فوكوكا، وفقًا لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

يشار إلى أنه منذ يناير من هذا العام، تعد أكبر امرأة حية في العالم هي ماريا برانياس موريرا في إسبانيا، والتي تبلغ الآن 116 عامًا، وولدت في 4 مارس 1907 بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.








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