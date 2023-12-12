وفاة أكبر معمر فى اليابان عن عمر ناهز 116 عاما

(MENAFN
- Youm7) توفى، اليوم الثلاثاء، فوسا تاتسومى المعترف به كأكبر معمر فى اليابان، عن عمر ناهز 116 عاما.
وقال مسؤول فى مدينة كاشيوارا في محافظة أوساكا حيث كان تعيش المعمر، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو" ، أن تاتسومى - التى ولد في 25 أبريل 1907- أمضى مؤخرا معظم أيامها في دار لرعاية المسنين في كاشيوارا، وكثيرا ما كان يحيي الموظفين العاملين هناك.
وأصبح تاتسومي أكبر معمر في اليابان في أبريل من العام الماضي بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 119 عامًا في فوكوكا، وفقًا لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.
يشار إلى أنه منذ يناير من هذا العام، تعد أكبر امرأة حية في العالم هي ماريا برانياس موريرا في إسبانيا، والتي تبلغ الآن 116 عامًا، وولدت في 4 مارس 1907 بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
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