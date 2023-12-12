أسوشيتدبرس: تزايد عزلة أمريكا وإسرائيل مع اتساع دعوات وقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Youm7) قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن إسرائيل والولايات المتحدة أصبحتا معزولتين بشكل متزايد فى ظل مواجهتهما دعوات عالمية لوقف إطلاق النار، بما فى ذلك التصويت غير الملزم المتوقع تمريره فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى وقت لاحق الثلاثاء.

وأشارت الوكالة إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة قد أسقطت عدد غير مسبوق من الشهداء وأحدثت دمارا هائلا بالقطاع، وبلغ عدد الشهداء أكثر من 18 ألف، أغلبهم من النساء والأطفال، بينما فر أكثر من 80% من سكان القطاع البالغ تعدادهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.

وأشارت الوكالة إلى أن أغلب شمال قطاع غزة قد تم طمسه، وفر مئات الآلاف إلى مما يسمى بالمناطق الآمنة التي تتضاءل فى الجنوب، وانهارت الأنظمة الصحية وعمليات المساعدات الإنسانية فى مناطق كبيرة فى غزة، وحذر عمال الإغاثة من المجاعة وانتشار الأمراض بين النازحين فى مراكز الإيواء المزدحمة ومخيمات اللاجئين.

وحشد الأمين العام للأمم المتحدة والدول العربية أغلب المجتمع الدولى خلف دعوات وقف إطلاق النار الفوري، إلا أن الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض ضد هذه المحاولات فى مجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى أرسلت فيه ذخائر دبابات إلى إسرائيل للسماح لها بمواصلة هجومها.

وتزعم أمريكا وإسرائيل أن أي وقف إطلاق للنار يبقى حماس فى السلطة فى غزة، حتى فى جزء صغير من قطاع غزة، سيعنى انتصارا للحركة المسلحة. إلا أن العديد من الخبراء يعتبرون أن هدف إسرائيل غير واقعى.







وكانت مجموعة الأزمات الدولية قد قالت فى تقرير لها هذا الأسبوع، والذى دعا إلى وقف إطلاق النار، إن تدمير حماس، وحتى قدراتها العسكرية، سيكون مهمة صعبة ما لم يتم تدمير ما تبقى من غزة.







