الجفاف فى الحقول البرازيلية يهدد أسعار القهوة سريعة التحضير العالمية

MENAFN - Youm7) يهدد تغير المناخ فى البرازيل من نقص الأمطار وموجة الجفاف بإتلاف المحاصيل البرازيلية وخاصة حبوب البن، مما يهدد القهوة سريعة التحضير، وهو ما يؤدى إلى زيادة التقلبات فى أسواق القهوة بشكل عام، وفقا للخبراء.





وقال الخبير، فيرناندو ماكسيميليانو: "ستؤدي قلة الأمطار ودرجات الحرارة الأعلى من المتوسط ​​إلى قيام أكبر منتج للبن في العالم بحصاد حبوب روبوستا أقل مما كان متوقعا، ستؤدي تأثيرات الأرصاد الجوية لظاهرة النينيو إلى تقليل الإنتاج في منطقة إنتاج رئيسية للحبوب المستخدمة في القهوة سريعة التحضير، حسبما نقلت صحيفة "اجرو نوتثياس" البرازيلية.





ووفقاً لإديميلسون كاليجاري، المدير العام لشركة

ooabriel، وهي جمعية تعاونية مقرها ولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية، وتعمل في أكبر منطقة منتجة للروبوستا في البرازيل، فمن المتوقع بالفعل أن يكون الإنتاج أقل بنسبة تتراوح بين 15% و20% عن التقديرات الأولية، وحال تحققت هذه التوقعات، فسيكون ذلك أقل حصاد منذ عام 2020 على الأقل، حيث يقل الإنتاج عن 20 مليون كيس.





وقال الخبير الزراعى فابيانو تريستاو، الذي ينسق دراسات القهوة في معهد البحوث الزراعية التابع لولاية إسبيريتو سانتو،: "نحن قلقون للغاية وخائفون من هذا الوضع".





ولم تشهد مناطق زراعة البن في شمال إسبيريتو سانتو هطول الأمطار على نطاق واسع المتوقع في هذا الوقت من العام. وهذا يثير مخاوف من أن يتم حصاد المحصول في شهر مايو القادم ، خاصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة،

بعد بداية جيدة للموسم في شهر أغسطس، حيث تعاني الأشجار من الإجهاد الحراري عندما يجب أن تنمو الحبوب.



وقال تريستاو إنه على الرغم من أن معظم المزارعين في المنطقة يستخدمون أنظمة الري للحفاظ على رطوبة التربة، إلا أنه لا توجد طريقة فعالة للحد من آثار الحرارة.





وأصبح الجفاف في إسبيريتو سانتو خطيرا للغاية لدرجة أن السلطات المحلية أعلنت حالة التأهب يوم الجمعة الماضي، وتم الحد من استهلاك المياه لتجنب النقص، ولن يُسمح بري المزارع إلا في الليل، وفقًا لوكالة المياه الحكومية.





وارتفعت العقود الآجلة لروبوستا بنسبة 42% هذا العام، مع احتمال حدوث ضرر لمحصول البرازيل المقبل مما يزيد المخاوف، بسبب الآثار السلبية لظاهرة النينيو هذا العام.



