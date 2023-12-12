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لفتة إنسانية..رجال الأمن يحضرون كرسيا متحركا لأحد كبار السن في الانتخابات

12/12/2023 4:39:11 AM
(MENAFN- Youm7) في لفتة إنسانية ، حرص رجال الأمن في إحدى لجان شبرا على إحضار "كرسيا متحركا" لمساعدة مواطن من كبار السن على الوصول إلى مقر لجنته الانتخابية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفور إقتراب المواطن المُسن من لجنته الانتخابية، أسرع رجال الأمن وأحضروا "كرسي مُتحرك" للمواطن في إطار دورهم الرائع والوطني في التسهيل على المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية.

احد كبار السن في شبرا

انتخابات الرئاسة ..كبار السن في شبرا

رجال الأمن يساعدون كبار السن

كبااار السن

كبار السن يلقون اهتمام خاص من رجال الأمن

كبار السن في شبرا

كبار السن

ويتوافد المواطنون بكثافة على لجان الانتخابات الرئاسية في دوائر شبرا وروض الفرج للمساهمة في رسم مستقبل مصر.
وتشهد
الانتخابات الرئاسية 2024
تنوعا سياسيا للمرشحين
للانتخابات الرئاسية ، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم
المرشح عبدالفتاح السيسى ، رمز النجمة، والمرشح
فريد زهران ، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح
عبدالسند يمامة ، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد،
والمرشح حازم عمر ، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

ووفرت المحافظة عددا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.








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