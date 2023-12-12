شوبير: الإقبال على الانتخابات الرئاسية تاريخى وكل الناس لازم تنزل

MENAFN - Youm7) وجه الإعلامى أحمد شوبير، رسالة إلى الجماهير المصرية، بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل غلق باب التصويت مساء اليوم الثلاثاء.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أريد توجيه رسالة، أنا سعيد جداً بهذا الإقبال الرائع على الانتخابات المصرية، شكل جميل وحضور رائع والناس عاملة ملحمة رائعة فى حب الوطن، بأمانة شديدة الاستجابة من الجميع وكل فرد لوطنه كانت رائعة.

وأضاف: الـ48 ساعة الماضية شهدت إقبالا كبيرا، ولأول مرة فى أى انتخابات فى تاريخ مصر نجد هذا الحضور الكبير، والدولة لم تتأخر هناك 9376 مركز انتخابي 11 ألف و600 لجنة فرعية و15 ألف قاضي، الأرقام الرسمية تؤكد أننا تخطينا 45% من إجمالي الناخبين، وهي نسبة ممتازة جداً.

واختتم: بالتأكيد اليوم الأخير يشهد إقبالاً مكثفاً، لأن البعض يفضل التصويت في آخر يوم، وعي المواطن دائماً كسبان، وكل فرد له دور في الحفاظ على الاستقرار والأمن، مهم أن نؤكد للجميع أن الدولة تسير على الاتجاه الصحيح، وكل واحد سامعني وما راحش انتخابات بقولك روح كل الناس تروح تحط صوتها.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية ، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى ، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران ، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة ، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر ، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.