شوبير: الإقبال على الانتخابات الرئاسية تاريخى وكل الناس لازم تنزل

(MENAFN
- Youm7) وجه الإعلامى أحمد شوبير، رسالة إلى الجماهير المصرية، بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل غلق باب التصويت مساء اليوم الثلاثاء.
وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أريد توجيه رسالة، أنا سعيد جداً بهذا الإقبال الرائع على الانتخابات المصرية، شكل جميل وحضور رائع والناس عاملة ملحمة رائعة فى حب الوطن، بأمانة شديدة الاستجابة من الجميع وكل فرد لوطنه كانت رائعة.
وأضاف: الـ48 ساعة الماضية شهدت إقبالا كبيرا، ولأول مرة فى أى انتخابات فى تاريخ مصر نجد هذا الحضور الكبير، والدولة لم تتأخر هناك 9376 مركز انتخابي 11 ألف و600 لجنة فرعية و15 ألف قاضي، الأرقام الرسمية تؤكد أننا تخطينا 45% من إجمالي الناخبين، وهي نسبة ممتازة جداً.
واختتم: بالتأكيد اليوم الأخير يشهد إقبالاً مكثفاً، لأن البعض يفضل التصويت في آخر يوم، وعي المواطن دائماً كسبان، وكل فرد له دور في الحفاظ على الاستقرار والأمن، مهم أن نؤكد للجميع أن الدولة تسير على الاتجاه الصحيح، وكل واحد سامعني وما راحش انتخابات بقولك روح كل الناس تروح تحط صوتها.
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية ، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى ، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران ، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة ، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر ، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
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