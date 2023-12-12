حقيقة هروب أحمد عبد القادر وكريستو من بعثة الأهلى فى مونديال الأندية

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة ما تداوله البعض عن هروب ثنائى الأهلى أحمد عبد القادر ومحمد الضاوى كريستو، من السفر مع الفريق إلى كأس العالم للأندية لاعتراضهم على عدم المشاركة مع الفريق.

وقال شوبير عبر برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أحمد عبد القادر وكريستو لم يسافرا مع البعثة إلى السعودية بسبب الإصابة، لأن البعض يقول إن اللاعبين هربوا من السفرية بسبب الملل، وهذا لم يحدث على الإطلاق.

وأضاف: أحمد عبد القادر عنده إصابة دمها ثقيل وهي شبه تمزق في العضلة الخلفية، وكريستو يعاني من شد غير الإصابة في الركبة وهذه الإصابات بالأشعة وواضحة.

وكلّف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادىالأهلى ، مساعديه الثلاثة في الجهاز الفني، كارلوس بيرنيجر وسامي قمصان وياسين الميكاري بحضور مباراة اتحاد جدة السعودى وأوكلاند سيتى النيوزلندي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.ويرغب كولر فى التعرف على منافسه القادم فى مستهل رحلته بالمونديال، حيث يلاقى الأهلى الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتى فى الثامنة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة في ضربة البداية للمارد الأحمر في مونديال الأندية.

وصلت بعثة النادي الأهلي مساء أمس إلى السعودية للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، ويترأس المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي بعثة الفريق.

ويعكف كولر تصحيح الأخطاء لنجوم الأهلى فى اللمسة الأخيرة أمام مرمى الخصم، وإنهاء الهجمة بشكل صحيح، وهو ما يتسبب في استمرار إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، واستمرار نزيف النقاط فى بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا، كما يرغب كولر فى معالجة الأخطاء التي ظهرت على لاعبيه خاصة في غياب التركيز وفقدان الكرة بشكل غريب، حيث ينوي تخصيص فقرات فنية لمعالجة هذه الأخطاء.