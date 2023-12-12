مصر تفوز على الجزائر 10 / 3 فى بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين

(MENAFN
- Youm7) فاز منتخب مصر
للمكفوفين للرجال على نظيره الجزائرى بنتيجة 10- 3، فى اللقاء الذى جمعهما فى الجولة الثالثة من بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين التى تقام فى مصر.
وانطلقت بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين أول أمس الأحد بصالة الدكتور حسن مصطفى بمشاركة أربع منتخبات مصر والجزائر وغانا وكوت ديفوار .
وجاءات بداية المباراة قوية من جانب منتخب مصر الذي نجح في إنهاء الشوط الأول بنتيجة 4-1 وكثف ضرباته القوية في الشوط الثاني حتي نجح في الوصول بالنتيجة 10-2 لصالح الفراعنة الذي قدموا مباراة طيبة للغاية .
كانت مصر قد فازت على كوت ديفوار بنتيجة 11 / 1 والفوز على غانا بنتيجة 11 / 3.
وتستمر بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين حتى الخميس المقبل لتحديد الفريق الذي سيصعد لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، حيث يصعد منتخب واحد ليمثل أفريقيا في باريس 2024.
MENAFN12122023000132011024ID1107577351
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.