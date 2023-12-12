Tuesday, 12 December 2023 06:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تفوز على الجزائر 10 / 3 فى بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين

12/12/2023 4:39:10 AM
(MENAFN- Youm7) فاز منتخب مصر
للمكفوفين للرجال على نظيره الجزائرى بنتيجة 10- 3، فى اللقاء الذى جمعهما فى الجولة الثالثة من بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين التى تقام فى مصر.



وانطلقت بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين أول أمس الأحد بصالة الدكتور حسن مصطفى بمشاركة أربع منتخبات مصر والجزائر وغانا وكوت ديفوار .



وجاءات بداية المباراة قوية من جانب منتخب مصر الذي نجح في إنهاء الشوط الأول بنتيجة 4-1 وكثف ضرباته القوية في الشوط الثاني حتي نجح في الوصول بالنتيجة 10-2 لصالح الفراعنة الذي قدموا مباراة طيبة للغاية .



كانت مصر قد فازت على كوت ديفوار بنتيجة 11 / 1 والفوز على غانا بنتيجة 11 / 3.



وتستمر بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين حتى الخميس المقبل لتحديد الفريق الذي سيصعد لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، حيث يصعد منتخب واحد ليمثل أفريقيا في باريس 2024.












MENAFN12122023000132011024ID1107577351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث