الطلائع يفقد جهود كريم طارق 3 أسابيع بسبب مزق العضلة الضامة

MENAFN - Youm7) أثبتت الاشعة التى خضع لها كريم طارق لاعب طلائع الجيش إصابته بمزق فى العضلة الضامة حيث يغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع.

وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى

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التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد ليتأكد غياب اللاعب عن المباريات المقبلة لفريقه.

ويستعد الطلائع لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة على ستاد جهاز الرياضة فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى

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وحقق طلائع الجيش الفوز على نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين، حيث افتتح التسجيل لطلائع الجيش كريم طارق فى الدقيقة 22 قبل أن يضيف محمد فتح الله الهدف الثانى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة.

ويحتل الطلائع المركزالثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة.