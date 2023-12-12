الطلائع يفقد جهود كريم طارق 3 أسابيع بسبب مزق العضلة الضامة

(MENAFN
- Youm7) أثبتت الاشعة التى خضع لها كريم طارق لاعب طلائع الجيش إصابته بمزق فى العضلة الضامة حيث يغيب عن الملاعب قرابة الثلاثة أسابيع.
وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى
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التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد ليتأكد غياب اللاعب عن المباريات المقبلة لفريقه.
ويستعد الطلائع لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة على ستاد جهاز الرياضة فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى
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وحقق طلائع الجيش الفوز على نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين، حيث افتتح التسجيل لطلائع الجيش كريم طارق فى الدقيقة 22 قبل أن يضيف محمد فتح الله الهدف الثانى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة.
ويحتل الطلائع المركزالثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6.
وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة.
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