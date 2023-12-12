معرض (مرزام) أكبر منصة للديكور والتصميم الداخلي في الكويت يبدأ فعالياته

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله الخطيب (حدث مصور)
الكويت - 12 - 12 (كونا) -- مع بدء معرض (مرزام) أكبر منصة للديكور والتصميم الداخلي في الكويت فعاليات نسخته الرابعة اليوم الثلاثاء على أرض معرض الكويت الدولي بمنطقة مشرف تتميز المشاركة هذا العام بوجود أكثر من 230 شركة من كبريات العلامات التجارية والشركات العالمية والمحلية.
ويجمع المعرض خبراء الديكور والمصممين والموردين والمقاولين وغيرهم من المتخصصين من خلال 300 جناح متميز تغطي أكثر من 30 فئة في عالم التصميم الداخلي والديكور ويمتد على مساحة 25 ألف متر مربع ويستمر حتى 16 ديسمبر الجاري.
ويسهل المعرض على الزوار العثور على كل ما يحتاجونه تحت سقف واحد من تشطيبات داخلية وخارجية والأثاث والاكسسوارات والمطابخ وجميع احتياجات المنزل.(النهاية)
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